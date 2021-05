Σκρέκας-Ταμείο Ανάκαμψης: Επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ στην ενέργεια το 2021

Στην εκτίμηση πως οι προκλήσεις που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή κάνουν αναπόφευκτη τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και πως η Ελλάδα πρωτοστατεί στον ενεργειακό μετασχηματισμό κατέληξαν οι ομιλητές του πάνελ «Creating Sustainable now, next and beyond for Greece» μιλώντας στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.