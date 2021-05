Βενιζέλος: Κρίσιμη η διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος μετείχε σήμερα στο Forum των Δελφων σε συζήτηση με τον πρώην Γερμανό επίτροπο ενέργειας, ψηφιακής οικονομίας και προϋπολογισμού και πρώην πρωθυπουργό της Βάδης Βυρτεμβέργης Günther Oettinger με θέμα How to make the European recovery success. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Άγγελος Κωβαίος.