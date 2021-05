Οι συνέργειες μεταξύ της δημογραφικής πολιτικής, της στήριξης της οικογένειας και της ισότητας των φύλων βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης που είχε σήμερα η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα, με την δημοσιογράφο Λένα Παρασκευά, στο πλαίσιο του 6ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών.

Το δημογραφικό πρόβλημα, όπως τόνισε η κα Συρεγγέλα, αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση όχι ως μία «μεμονωμένη» πολιτική, αλλά ως μία προτεραιότητα, η οποία διαπερνά τη δράση και τις προτεραιότητες μίας σειράς άλλων αξόνων πολιτικής, όπως είναι η απασχόληση και η προστασία της μητρότητας και της γονεϊκότητας.

«Η δημογραφική πολιτική, όπως και η οικογένεια, αποτελούν ζωντανούς οργανισμούς, οι οποίοι αλλάζουν, εξελίσσονται, αποκτούν νέες ανάγκες και προτεραιότητες. Γι’ αυτό και κάθε δράση, κάθε νομοθετική πράξη διαπνέεται από τη λογική και την ανάγκη να δημιουργηθεί μία ενιαία και οριζόντια πολιτική βάθους, η οποία θα είναι μακρόπνοη, συνεκτική και θα συμβαδίζει με τις νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες», υπογράμμισε η κα Συρεγγέλα κατά τη διάρκεια της συζήτησης με θέμα: “New Societal Contract for Ageing Societies for Ageing Societies in Post-pandemic- Era”.

Ερωτώμενη σχετικά με τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί γύρω από το ευαίσθητο αυτό κομμάτι πολιτικής, η υφυπουργός υπενθύμισε πως στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο υπάρχει πρόβλεψη για την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς, καθώς και διατάξεις σχετικές με την προστασία των ιδιαίτερων αναγκών των φροντιστών, των μονογονέων και των μεγάλων οικογενειών. Τόνισε, δε, πως η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος δεν μπορεί να συντελείται ανεξάρτητα ούτε από τις πολιτικές ισότητας των φύλων, και κυρίως την αλλαγή των στερεοτυπικών ρόλων στην οικογένεια και την ισότιμη κατανομή των οικογενειακών ευθυνών ανάμεσα στα δύο φύλα.