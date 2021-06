Τις αλλαγές στον τομέα της παιδείας, παρουσιάζει η υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως.

Αναλυτικά οι αλλαγές που ανακοίνωσε η υπουργός:

Διάλογος με όλους! "Πες την ιδέα σου"

Εγκαινιάσαμε ένα νέο εργαλείο άμεσης επικοινωνίας, για να ακούσουμε τις σκέψεις και τις προτάσεις όλων. Σας καλούμε να μπείτε στην πλατφόρμα "Πες την ιδέα σου" που δημιουργήσαμε ειδικά για αυτόν το σκοπό, να καταθέσετε τις προτάσεις σας, να διαμορφώσουμε μαζί πολιτικές που θα αναβαθμίσουν την Παιδεία μας. Από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της, η πλατφόρμα έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες ιδέες. Όλες θα μελετηθούν και θα αξιοποιηθούν στο μέγιστο. Τα παιδιά μας αξίζουν τη συμμετοχή όλων μας, αξίζουν το καλύτερο! Δείτε εδώ το βίντεο.

Το σχολείο του αύριο, σήμερα!

Η νέα σχολική χρονιά που ξεκινά το Σεπτέμβριο θα βρει το σχολείο με νέα εμπλουτισμένη φιλοσοφία. Από τον Σεπτέμβριο θα δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων των παιδιών μας (κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, επίλυση προβλημάτων κ.ά.) - επιπλέον της βασικής αποστολής για μετάδοση γνώσεων. Η αλλαγή αυτή συντελείται με πολλούς τρόπους, ενδεικτικά με την εισαγωγή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα, με τα νέα προγράμματα σπουδών, με την εισαγωγή δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα από το Νηπιαγωγείο, με τις οριζόντιες επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών μας. Στόχος οι μαθητές μας να μαθαίνουν να είναι δημιουργικοί, να σκέφτονται κριτικά, να καλλιεργούν δεξιότητες για την αξιοποίηση και

την παραγωγή νέας γνώσης, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.

Τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21ου αιώνα», που υλοποιούμε, μέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, φέτος πιλοτικά σε 218 σχολεία της χώρας, το προσεχές σχολικό έτος θα ενταχθούν στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων όλης της χώρας, εισάγοντας στα σχολεία θεματικές όπως η ρομποτική, η επιχειρηματικότητα, η σεξουαλική αγωγή, η προστασία του περιβάλλοντος, η οδική ασφάλεια. Η καινοτόμος αυτή δράση βραβεύτηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου GENE για το έτος 2020-2021.

Πιστοί στη δέσμευση και το όραμά μας για την ποιοτική αναβάθμιση της Παιδείας στη χώρα μας, ενισχύσαμε το θεσμό των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων και επεκτείναμε το δίκτυο και τη διασπορά τους. Από τα 62 Πρότυπα και Πειραματικά που λειτούργησαν φέτος, τα αυξήσαμε πλέον σε 112 και βρίσκονται σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας. Αναβαθμίζοντας τα σχολεία μας, δίνουμε νέα προοπτική στην εκπαίδευση και τους νέους και τις νέες της χώρας μας.

Η Παιδεία μετασχηματίζεται και αποκτά τη θέση που της αρμόζει στην ψηφιακή Ελλάδα.

Σε συνέχεια του ψηφιακού άλματος που συντελέστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και στο οποίο συνέβαλαν καθοριστικά οι εκπαιδευτικοί μας, οι μαθητές μας και οι οικογένειες τους, συνεχίζουμε την παροχή σύγχρονων εργαλείων και την ψηφιοποίηση διαδικασιών. Μεταξύ άλλων, υλοποιούμε:

- ψηφιακό απόσπασμα απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και e-diplomas, για βεβαιώσεις κτήσης τίτλου σπουδών ΑΕΙ

- ηλεκτρονικές εγγραφές από τα νηπιαγωγεία ως και τα λύκεια

- ψηφιοποίηση της διαδικασίας κάλυψης θέσεων αναπληρωτών και της ανάληψης υπηρεσίας τους

- ενημέρωση υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους

- νέα πλατφόρμα eParents, που εγκαινιάζει μία νέα σχέση επικοινωνίας των οικογενειών με το δημόσιο σχολείο

- αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών: το 60% σχολείων έχει σύνδεση VDSL έως 50 και 100 Mbps, το 29% των σχολείων έχει σύνδεση ADSL έως 24 Mbps, ενώ τα υπόλοιπα σχολεία είναι συνδεδεμένα σε δίκτυα οπτικών ινών με ταχύτητες μεγαλύτερες από 100 Mbps

- Ε-University και Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, με στόχο την αναβάθμιση και επέκταση της ψηφιακής υποδομής, συστημάτων, εξοπλισμού των ΑΕΙ και τη διευκόλυνση πρόσβασης σε σημαντικές υπηρεσίες.

Οικοδομώντας στο κεκτημένο της τηλεκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης COVID-19 και στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού μας για τον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας και την ενδυνάμωση των ευάλωτων συμπολιτών μας, η Κυβέρνηση επενδύει επιπλέον 112 εκατ. ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού από περίπου 560.000 μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, μέσω ατομικών voucher των 200€ του προγράμματος Ψηφιακή Μέριμνα, με χρήση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πανελλαδικές εξετάσεις, παράλληλο μηχανογραφικό και Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής: αφετηρία ποιοτικών εκπαιδευτικών διαδρομών

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις έχουν δρομολογηθεί κανονικά και εντός χρονοδιαγράμματος, με αυξημένη μέριμνα εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

- Με μειωμένη εξεταστέα ύλη, στο πλαίσιο ανταπόκρισης στις ιδιαίτερες συνθήκες της φετινής χρονιάς.

- Με γραμμές παροχής πληροφοριών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και γραμμές ψυχολογικής στήριξης υποψηφίων και οικογενειών τους, μία καινοτομία που εφαρμόζεται για πρώτη χρονιά φέτος.

- Με έγκαιρη λήξη μαθημάτων στις 2 Ιουνίου, για δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης των μαθητών.

Ταυτόχρονα, εξασφαλίζουμε περισσότερες και καλύτερες επιλογές, πιο στοχευμένες, πιο κοντά στις κλίσεις, τα ταλέντα και τις επιθυμίες των νέων μας:

- Με το παράλληλο μηχανογραφικό, μέσω του οποίου οι υποψήφιοι θα μπορούν να οδηγηθούν σε πάνω από 50 επιλεγμένες, σύγχρονες ειδικότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, αναδεικνύουμε τα αναβαθμισμένα, δημόσια ΙΕΚ, παράλληλα με το δρόμο του Πανεπιστημίου.

- Με τη θεσμοθέτηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής διασφαλίζουμε ότι οι νέοι φοιτητές έχουν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνοντας τέλος στο φαινόμενο εισαγωγής φοιτητών με 1 και 2 στα 20, καθώς και στον εξαιρετικά χαμηλό ρυθμό αλλά και ποσοστό αποφοίτησης, και θωρακίζοντας το κύρος των πανεπιστημιακών σπουδών.

Δίπλα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας

Από την έναρξη της δια ζώσης επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων, επισκέπτομαι διαρκώς μαθητές και εκπαιδευτικούς, ακούω τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους, θαυμάζω τα επιτεύγματα και την πρόοδό τους.

Εξωστρέφεια - η Ελλάδα φάρος εκπαίδευσης στον κόσμο

Η ίδρυση του Αγγλόγλωσσου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι άλλο ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης εξωστρέφειας των εξαιρετικών μας Πανεπιστημίων. Εντείνονται και οι συνεργασίες των ΑΕΙ μας με κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως μεταξύ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Indiana University, Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας και New York University, Ιονίου Πανεπιστημίου και University of Texas Health Science Center at Houston Neurocognitive Disorders Center, McGovern Medical School και Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και Michigan State University.