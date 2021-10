Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς επισκέπτεται την Ελλάδα σήμερα Πέμπτη 7 Οκτωβρίου έως τη Κυριακή 10 Οκτωβρίου.

Την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου στις 12:00, ο κ. Σχοινάς θα γίνει δεκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου και στις 17:00 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 18:30 ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συμμετάσχει σε Διάλογο με τους Πολίτες για το Μέλλον της Ευρώπης που διοργανώνει το ΕΛΙΑΜΕΠ με αφορμή τα εγκαίνια του Κέντρου Ενημέρωσης Πολιτών (Europe Direct) στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου.

Την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου θα συναντηθεί με την Εκτελεστική Επιτροπή του οργανισμού Medicines for Europe ενώ αργότερα θα ανοίξει τις εργασίες του Ετήσιου Συνεδρίου που συνδιοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, η Medicines for Europe και η International Generic και Biosimilar Medicines Association για την πρόσβαση στην υγεία με τίτλο «Goal 2030: Access for all - Generating a healthy medicines strategy for the next decade». Στη συνέχεια, ο κ. Σχοινάς θα επισκεφτεί βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής φαρμάκων και κέντρα έρευνας και καινοτομίας στον χώρο του φαρμάκου και της υγείας στην περιοχή της Αττικής.

Το Σάββατο 9 Οκτωβρίου ο κ. Σχοινάς θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη όπου θα προλογίσει παρουσίαση βιβλίου που αναφέρεται στη νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου των διώξεων της εβραϊκής κοινότητας. Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου θα συναντηθεί με το διοικητικό συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης ενώ στις 12:00 θα επισκεφτεί το Εβραϊκό Μουσείο.