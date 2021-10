Συρεγγέλα: Δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή γυναικών σε επιχειρηματικούς τομείς

Στο 5ο EU-GCC Business Forum, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της World Expo 2020, στο Ντουμπάι, στις 23 Οκτωβρίου 2021, με θέμα «Accelerating GCC Economic Diversification After The Crisis: The Way Forward», συμμετείχε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα.