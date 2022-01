Κικίλιας: Να κάνουμε γνωστούς του κρυμμένους θησαυρούς της Ελλάδας

Τον στόχο του υπουργείου Τουρισμού να κάνει γνωστούς σε όλο τον κόσμο τους κρυμμένους θησαυρούς της Ελλάδας επισημαίνει με ανάρτησή του στο Twitter, ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή το αφιέρωμα του Biddle Duke για την Κρήτη στους New York Times με τίτλο «The Best Spring Skiing Anywhere? Try Crete».