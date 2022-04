Μητσοτάκης: Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις

Με κεντρικό θέμα “A New Era - A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New Direction for Greece" τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας.