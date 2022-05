Ψηφιακή ημερίδα με θέμα: «Έξυπνες πόλεις, ψηφιοποίηση και διαχείριση δεδομένων – Εμπειρίες και καλές πρακτικές», διοργανώνουν, την Τρίτη 10 Μαΐου, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας του Βερολίνου, του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Μονάχο και του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Θεόδωρος Λιβάνιος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ τους εναρκτήριους χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο κ. Γιάννης Σμυρλής, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, η κα Μαρία Μαρινάκη, Πρέσβυς της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, και ο κ. Κωνσταντίνος Μαραγκός, Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής ημερίδας θα πραγματοποιηθούν δύο πάνελ στις θεματικές ενότητες: «Μετάβαση στην έξυπνη πόλη του μέλλοντος» και «Συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση αστικών δεδομένων στις έξυπνες πόλεις (Collecting and (f)using urban data)», υπό τον συντονισμό του Καθηγητή Κωνσταντίνου Αντωνίου, TUM School of Engineering and Design, Chair of Transportation Systems Engineering, Μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Δικτύου Ελλήνων Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρήσεων Βαυαρίας (Hellenic Network of Business Executives in Bavaria).

Ειδικότερα, στο πρώτο ψηφιακό πάνελ θα μιλήσουν ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δήμαρχος Τρικκαίων, ο κ. Jan Pörksen, State Councillor and Head of the Senate Chancellery of the Free and Hanseatic City of Hamburg, ο κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, Δήμαρχος Χανίων κι ο κ. Tobias Schock, Προϊστάμενος Οικονομικής Ανάπτυξης και Κινητικότητας, Δήμος Kirchheim στο Μόναχο.

Στο δεύτερο ψηφιακό πάνελ θα τοποθετηθούν ο Dr. Henning Duderstadt, Head of Innovation Office and co-project manager of Open Innovation, City Bielefeld, ο κ. Γεώργιος Πιπελίδης, CEO and Co-Founder Ariadne Maps GmbH, ο κ. Περικλής Τερλιξίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής του ahedd Digital Innovation Hub (Attica Hub for the Economy of Data and Devices) ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ο κ. Δημήτρης Γ. Λιάτσης, Οικονομολόγος, Partner της Bluedrop & CFO SK Group, ο οποίος θα αναφερθεί στον «Ρόλο των Call Centers στις Smart Cities», και η κα Μπέττυ Χαραλαμποπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος & Πρόεδρος Geosystems Hellas SA, η οποία θα παρουσιάσει «Τα έργα euPOLIS & HARMONIA, μια συνεργασία με το Δήμο Πειραιά».

Το εγχείρημα αυτό έχει σαν στόχο αφενός την προβολή σχεδιαζόμενων έργων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο στις δύο χώρες καθώς και δραστηριοτήτων ελληνικών και γερμανικών ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων, που είναι ενεργά στον τομέα των Smart Cities και αφετέρου την ανταλλαγή ιδεών και την προώθηση συνεργασιών στον τομέα αυτόν.

Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ελληνικά και Γερμανικά με διερμηνεία και δεν έχει κόστος συμμετοχής, απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις από Ελλάδα και Γερμανία. Στη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματά τους.

Για πληροφορίες, το πρόγραμμα της εκδήλωσης, και την online δήλωση συμμετοχής, η οποία είναι απαραίτητη, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέχει στην ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου: www.german-chamber.gr, στην ενότητα εκδηλώσεις.