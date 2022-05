Σκρέκας: Τήλος, το νησί με το μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης παγκοσμίως

Το νησί της Τήλου επισκέφθηκαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος και ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλης Γραφάκος, για να συμμετάσχουν στην παρουσίαση του προγράμματος Just Go Zero Tilos, που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου υποδείγματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων.