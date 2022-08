Δένδιας: Χρειάζεται μια πανευρωπαϊκή απάντηση στη ρωσική εισβολή

"Όταν λέμε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί μια υπαρξιακή πρόκληση για τον κόσμο και για τις αξίες μας, τότε η απάντηση πρέπει να είναι εξίσου σοβαρή, πρέπει να είναι μια πανευρωπαϊκή απάντηση", υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο συνέδριο "2022 Bled Strategic Forum" στη Σλοβενία και συγκεκριμένα στο πάνελ με θέμα: «Πόσες προκλήσεις για την Ευρώπη» ("How many challenges for Europe").