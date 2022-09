Στη Νέα Υόρκη θα βρίσκεται από τις 20 μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Παπανδρέου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς θα προεδρεύσει την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, στις Εργασίες του Προεδρείου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, το οποίο πραγματοποιείται παραδοσιακά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, θα συμμετάσχει στις εργασίες των διεθνών συνεδρίων Clinton Global Initiative & Concordia Summit. Επίσης, θα είναι ομιλητής σε πάνελ του NGIC με θέμα: «The Summit of the Future: How to put Agenda 2030 back on track: Challenges and Opportunities to turbocharge SDG Implementation».

Σήμερα, Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, στη 1:30 μμ, θα επισκεφθεί την έδρα της Eλληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής, όπου θα έχει συνάντηση με τον Αρχιεπισκοπο Ελπιδοφόρο. Αμέσως μετά, θα μεταβούν από κοινού στο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, στο Ground Zero.