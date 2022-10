Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Χαρδαλιάς εκπροσωπώντας την Ελληνική Δημοκρατία και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εγκαινίασε χθες Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, το Ελληνικό Περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Αμυντικού Εξοπλισμού “AUSA 2022”, η οποία πραγματοποιείται από 10 έως 12 Οκτωβρίου 2022 στην Ουάσιγκτον.

Για 9η συνεχόμενη χρονιά, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με την υποστήριξη του Οργανισμού Enterprise Greece και με τη συνεργασία του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) και της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής, Άμυνας & Ασφάλειας (ΕΕΛΕΑΑ), δεκαπέντε ελληνικές αμυντικές εταιρίες, μαζί με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» συμμετέχουν στη φετινή αυτή ιδιαίτερα σημαντική έκθεση, μία από τις μεγαλύτερες του είδους της παγκοσμίως, προβάλλοντας τις δυνατότητες της Ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, η οποία με τη στιβαρή και συνεπή στήριξη της Πολιτείας, αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό.

Στην παγκόσμια αυτή συνάντηση προβολής αμυντικού υλικού, επισημαίνετια στη σχετική ανακοίνωση, στην οποία περισσότερες από δέκα χώρες διοργανώνουν εθνικά περίπτερα, δημιουργούνται ευκαιρίες για διεθνείς συνεργασίες και εξαγωγές υψηλής προστιθέμενης αξίας προς όφελος τόσο των ελληνικών εταιρειών αμυντικών συστημάτων όσο και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.

Στο Εθνικό Περίπτερο ως εκθέτες συμμετέχουν το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και οι εταιρίες Aeroservices, Alpha Systems, DEFEA–Defence Exhibition Athensm, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), λ-Automata, SAS–Spirit Aeronautical Systems, Scytalys, Theon Sensors, Akmon, Althom Engineering, Altus LSA, Elfon, FEAC Engineering, HED Engineering και Miltech Hellas.

Στην τελετή εγκαινίων του Ελληνικού Περιπτέρου παρευρέθηκαν η Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ κ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Στρατού των ΗΠΑ αρμόδιος για Αμυντικές Εξαγωγές και Συνεργασία (Deputy Assistant Secretary of the Army for Defense Exports & Cooperation DASA–DE&C) κ. Patrick Mason, ο Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της “AUSA 2022” Στρατηγός ε.α. Robert Brown, ο ελληνικής καταγωγής Διοικητής των Δυνάμεων Στρατού των ΗΠΑ Στρατηγός Andrew Peter Poppas, ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντιναύαρχος ε.α. Αριστείδης Αλεξόπουλος ΠΝ, ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Μπακατσέλος και η Εντεταλμένη Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Enterprise Greece κ. Μπέττυ Αλεξανδροπούλου.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης, ο Υπαρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κέλλης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΓΕΣ Υποστράτηγος Αθανάσιος Δημητριάδης και οι Διευθυντές της Διεύθυνσης Υποστήριξης (ΓΕΣ/Γ3) Ταξίαρχος Θεόδωρος Ζήκος και της Διεύθυνσης Αμυντικής Σχεδίασης και Προγραμματισμού (ΓΕΣ/Δ2) Ταξίαρχος Νικόλαος Γκρέτσας.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης εγκαινίων του Ελληνικού Περιπτέρου, απηύθυνε τον ακόλουθο χαιρετισμό:

«Καλημέρα σε όλους.

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να σας καλωσορίζω στα εγκαίνια του Ελληνικού Περιπτέρου της Διεθνούς Έκθεσης Αμυντικού Εξοπλισμού “AUSA 2022”. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στρατηγό Robert Brown, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της AUSA για τη φιλοξενία και τη διοργάνωση αυτής της εξαιρετικής εκδήλωσης, καθώς και τον κ. Νικόλαο Μπακατσέλο, Πρόεδρο του Ελληνο-Aμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου για την άψογη διοργάνωση του Ελληνικού Περιπτέρου.

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, είναι η 9η συνεχόμενη φορά που το ΥΠΕΘΑ και οι ελληνικές αμυντικές εταιρίες συμμετέχουν σε αυτή τη σημαίνουσα έκθεση, μια από τις μεγαλύτερες του είδους της παγκοσμίως, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΘΑ και με την υποστήριξη της Enterprise Greece. 15 ελληνικές εταιρίες, μαζί με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», παίρνουν μέρος στη φετινή ετήσια έκθεση. Αυτή η εντυπωσιακή παρουσίαση του ελληνικού επιχειρείν είναι ενδεικτική της εξωστρέφειας και των φιλοδοξιών της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας μας, η οποία με τη στιβαρή και συνεπή στήριξη της Πολιτείας, συνεχίζει να αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό.

Σε αυτή την αξιοσημείωτη ανάπτυξη της ελληνικής παρουσίας στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας έχει συμβάλλει σημαντικά και η άριστη σχέση μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στα πεδία της άμυνας και της ασφάλειας. Πρόκειται για ένα τομέα των διμερών μας σχέσεων όπου έχει παρατηρηθεί σημαντική πρόοδος κατά τα τελευταία τρία χρόνια.

Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα προσφέρει γενικότερα πληθώρα επενδυτικών ευκαιριών σε διάφορους τομείς, περιλαμβανομένου και αυτού της Άμυνας. Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, ο τελευταίος εντάσσεται στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, εντός του οποίου αναπτύσσεται. Υπό αυτή την έννοια, η εντυπωσιακή επιστροφή της Ελλάδας από την οικονομική ύφεση στην τροχιά της ανάπτυξης και της ευημερίας, ενισχύει την αισιοδοξία μας για το μέλλον της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Οι ελληνικές αμυντικές εταιρίες έχουν εξωστρεφή στρατηγική και προνομιακούς δεσμούς με γειτονικές χώρες που βρίσκονται σε φάση εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεών τους. Ταυτόχρονα, συνιστούν ένα αναπόσπαστο σκέλος του ευρύτερου ελληνικού τομέα άμυνας και ασφάλειας, που είναι προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση των αναγκών ενός από τα πιο ευαίσθητα και δύσκολα στρατηγικά περιβάλλοντα στον κόσμο. Σας ενθαρρύνω όλους να αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία για να γνωρίσετε καλύτερα τις εξαιρετικές δυνατότητες της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, οι οποίες δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό.

Απευθυνόμενος στους Έλληνες εκθέτες μας, θέλω να σας συγχαρώ για τη συμβολή σας στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης, μέσω της παρουσίασης της αφρόκρεμας της ελληνικής αμυντικής τεχνολογίας, καθώς και για το επιχειρηματικό σας πνεύμα, που θα χαρακτήριζα ως ένα υποδειγματικό παράδειγμα της εξαιρετικής και διαχρονικής τάσης των Ελλήνων να καινοτομούν. Είμαστε υπερήφανοι για εσάς και για τα επιτεύγματά σας, που αναδεικνύουν την ελληνική ανάκαμψη από τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής δοκιμασίας. Το ΥΠΕΘΑ, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, θα συνεχίσει να είναι αρωγός στις προσπάθειές σας με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του.

Κλείνοντας, θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία για να σας προσκαλέσω όλους στην 2η DEFEA, τη διεθνή μας έκθεση άμυνας και ασφάλειας που θα λάβει χώρα στην Αθήνα από τις 9 έως τις 11 Μαΐου 2023. Και πάλι, συγχαρητήρια σε όλους τους οργανωτές, και σας ευχαριστώ που επισκεφτήκατε το Ελληνικό Περίπτερο.

Για τους εκθέτες μας, σας συγχαίρω θερμά και σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να προβάλλετε την πατρίδα μας με την ίδια ζέση και επιτυχία!»

Της εκδήλωσης εγκαινίων του Ελληνικού Περιπτέρου προηγήθηκε η τελετή εγκαινίων – έναρξης της “AUSA 2022” στην οποία συμμετείχε ως επικεφαλής της ελληνικής αποστολής ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Χαρδαλιάς επισκέφθηκε εθνικά περίπτερα προβολής σύγχρονου εξοπλισμού, συστημάτων, προϊόντων και υλικών εγχώριων αμυντικών βιομηχανιών των ΗΠΑ και άλλων συμμετεχουσών χωρών, συνοδευόμενος από τον Υπαρχηγό ΓΕΣ, τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ και τον Έλληνα Ακόλουθο Άμυνας στην Ουάσιγκτον.