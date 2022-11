Δένδιας: «Ευαγγέλιο» το Διεθνές Δίκαιο-Δεν ακολουθούν όλοι αυτόν τον δρόμο

Χαιρετισμός μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, στο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του ΕΚΠΑ «EU Policies Towards the East Mediterranean: Energy and Security» απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, κάνοντας και αναφορά στην Τουρκία.