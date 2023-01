Η υποψηφιότητά του επικυρώθηκε την Κυριακή (29/1) . Ο πρώην πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που το 2017 ήταν και υποψήφιος πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής σχολίασε σχετικά:

"Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής με τίμησε για μία ακόμη φορά, χρίζοντάς με υποψήφιο βουλευτή Ιωαννίνων για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Η τιμή προς το πρόσωπό μου είναι μεγάλη και γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, εάν αναλογιστεί κάποιος την κρισιμότητα των εκλογών αυτών τόσο όσον αφορά την ιστορία του Κινήματός μας, όσο και τις επιπτώσεις που η έκβασή τους θα έχει στην πορεία της χώρας.

Το ΠΑΣΟΚ, μετά από μία μεγάλη κρίση, επανέρχεται με ορμή, για να παίξει και πάλι έναν πρωταγωνιστικό, ιστορικό ρόλο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και, μάλιστα, σε μία περίοδο που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την πορεία της χώρας. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα αντιμετωπίζει δυσκολίες και προχωράει διαμέσου μίας διεθνούς κρίσης, που έχει σημαντικές επιπτώσεις και στο εσωτερικό της. Είναι, όμως, η πρώτη φορά που η χώρα, όπως και η παγκόσμια κοινότητα, βρίσκονται μπροστά σε έναν τόσο πρωτόγνωρο και απειλητικό συνδυασμό προβλημάτων, που κινούνται σε αχαρτογράφητα νερά, ενώ, όσον αφορά την Ελλάδα, οι υπάρχοντες κίνδυνοι περιλαμβάνουν και μία διαρκή απειλή για την εθνική της ανεξαρτησία και ακεραιότητα. Και, μάλιστα, αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή που η κοινωνία δεν έχει ανακάμψει πλήρως από τις δύο μεγάλες κρίσεις που αντιμετώπισε πρόσφατα: αυτήν της χρεοκοπίας της περιόδου 2010-2020 και στη συνέχεια την κρίση της πανδημίας του covid.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ορθώνονται μπροστά στη χώρα μας απαιτούν σταθερό πηδάλιο και καθαρό μυαλό. Απαιτούν ισχυρές αρχές και φρόνηση αλλά, ταυτόχρονα, και οραματισμό. Το ΠΑΣΟΚ, με τη διαδρομή που έχει διαγράψει και την εμπειρία που έχει συσσωρεύσει από τις νίκες του και τους θριάμβους του, αλλά και από τις ήττες του και τα σφάλματά του, είναι ο σχηματισμός εκείνος που μπορεί να κρατήσει γερά το πηδάλιο μέσα στην τρικυμία. Δεν είναι τυχαίο ότι η καθοδική πορεία της χώρας άρχισε από τη στιγμή κατά την οποία ο δημοκρατικός χώρος, που ιστορικά αντιπροσωπεύουμε, εισήλθε πολιτικά επίσης σε καθοδική πορεία. Με αυτήν την έννοια, η πολιτική ισχυροποίηση του Κινήματός μας αποτελεί προϋπόθεση για την αλλαγή πορείας της ίδιας της Ελλάδας. Αυτός είναι ένας λόγος επιπλέον για τον οποίον αισθάνομαι ότι με τιμά η επιλογή του να είμαι υποψήφιος βουλευτής Ιωαννίνων.

Ο αγώνας μου, η πολιτική μου προσπάθεια, θα είναι αποκλειστικά και μόνο προς τα έξω, προς τα προβλήματα και προς τους πολιτικούς μας αντιπάλους, εκείνους δηλαδή που με τις πολιτικές τους θέτουν εμπόδια στην πορεία του έθνους προς τα εμπρός. Διαβεβαιώνω τους φίλους και τους συντρόφους ότι σε αυτόν τον αγώνα, στον αγώνα απέναντι στα προβλήματα και στα εμπόδια προς την πρόοδο της χώρας, ιδιαιτέρως δε εκείνη της Ηπείρου και του Νομού μας, θα αφιερώσω όλες μου τις δυνάμεις. Καλώ όλες και όλους να συσπειρωθούν στις γραμμές του ΠΑΣΟΚ, ώστε από κοινού να δώσουμε νικηφόρα τον αγώνα αυτόν".

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Γάτσιος

Ο Κωνσταντίνος Γάτσιος, είναι καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης τού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ελαβε το Πτυχίο του στα Οικονομικά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1981), ενώ το M.Phil. (1984) και το Ph.D. (1988) από το University of Cambridge. Δίδαξε στο University of Cambridge και διετέλεσε Fellow και Director of Studies in Economics στο Fitzwilliam College (1987-1992).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Μικροοικονομική Θεωρία και, ειδικότερα, στη Θεωρία και Πολιτική του Διεθνούς Εμπορίου, τη Βιομηχανική Οργάνωση, τα Μαθηματικά Οικονομικά και τη Θεωρία Παιγνίων. Έχει δημοσιεύσει σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως Review of Economic Studies, Journal of International Economics, Journal of Industrial Economics, Economic Journal, European Economic Review, Journal of Development Economics και άλλα.

Πολλά από τα άρθρα του αναδημοσιεύτηκαν σε βιβλία.

Έχει, επίσης, συνεισφέρει και σε πολλά βιβλία, όπως στο The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, London: Macmillan. Διετέλεσε Associate Editor στο European Journal of Political Economy (1994-1999), ενώ είναι κριτής σε πολλά γνωστά επιστημονικά περιοδικά, όπως Economic Journal, Economica, European Economic Review, International Economic Review, International Review of Economics and Finance, Journal of Industrial Economics, Journal of International Economics, Review of International Economics, Scandinavian Journal of Economics, Southern Economic Journal και άλλα.

Είναι ή έχει διατελέσει μέλος πολλών διεθνών εκπαιδευτικών και επιστημονικών οργανισμών, όπως Research Fellow στο European Trade Study Group (2003- ) και στο Centre for Economic Policy Research, London (1988-2010), ενώ έχει διατελέσει μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικής και Ναυτιλίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2006-2011). Διδάσκει Μικροοικονομική Θεωρία, Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου, Μαθηματικά Οικονομικά και Θεωρία Παιγνίων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.