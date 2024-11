Βούλτεψη: Στα επιτεύγματα της ΕΕ το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης

Στον κατάλογο των επιτευγμάτων της Ένωσης (achievements of the Union), που συνοδεύει την ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union), έχει περιληφθεί το πρόγραμμα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (τομέας Ένταξης) για εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών στις έκτακτες ανάγκες.