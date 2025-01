Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε την Παρασκευή (29/6) τη σύνθεση του Think Tank Επιχειρηματικότητας, το οποίο απαρτίζουν συγκεκριμένα οι Ευαγγελία Κατσικέα, Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, Βαγγέλης Λυμπουρίδης, Αντώνιος Γεωργόπουλος, Aύγουστος Πανταζίδης.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά:

Ευαγγελία Κατσικέα

Κατέχει διδακτορικό στο διεθνές μάρκετινγκ και τη στρατηγική από το Cardiff Business School στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο ICN Ecole de Management στο Παρίσι. Έχει εργαστεί στο University of Wales, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο King’s College London στις βαθμίδες της επίκουρης και αναπληρώτριας καθηγήτριας.

Γιώργος Κωνσταντακόπουλος

Απόφοιτος από το University of Manchester, Alliance Manchester Business School όπου έγινε δεκτός με υποτροφία σε ερευνητικό μάστερ επιχειρηματικότητας. Εκεί εστίασε την έρευνα του στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Τελειώνοντας το μάστερ του ίδρυσε την κοινότητα Manchester Social Entrepreneurs όπου έχει συντονίσει εργαστήρια καινοτομίας, εκδηλώσεις, θερμοκοιτίδες και προγράμματα υποστήριξης για impact ventures. Οι δράσεις του στο χώρο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των ανέδειξαν σε μέλος της ομάδας συμβούλων κοινωνικής επιχειρηματικότητας του Υπερδημάρχου και της περιφέρειάς του Greater Manchester (GMCA). Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει προγράμματα καινοτομίας, ανάδειξης και υποστήριξης επιχειρηματιών, έχει συμβάλει στο European Horizon 2020 Research & Innovation, ήταν Επικεφαλής για την Κοινωνικής Καινοτομία σε έργο Έρευνας και Καινοτομίας με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 5 εκατομμυρίων ευρώ (Horizon 2020) με την ομάδα του ΜΚΟ (ex.: UN FAO), Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ινστιτούτων και εταίρων από 14 χώρες της ΕΕ. Το έργο κατάφερε για πρώτη φορά να επιβεβαιώσει δεδομένα που συλλέγουν δορυφόροι της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας για την υγεία του εδάφους και του περιβάλλοντος της Γης χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους πολίτες (citizen generated data - GROW setup a citizen observatory). Έχει εργαστεί ως στέλεχος αλλά και ως σύμβουλος σε deep-tech, digital, e-commerce and AgriTech startups. Έχει τρέξει πρόγραμμα επιταχυντή νεοφυών εταιρειών για έναν από τους καλύτερους Corporate Venture Capital της Ευρώπης (Wayra UK/Telefonica) με βασικό σκοπό την επιχειρηματική καινοτομία με στόχευση την βελτίωση του επιπέδου ζωής ανθρώπων που ζουν κοντά η κάτω από το όριο της φτώχειας. Έχει κερδίσει αρκετούς διαγωνισμούς καινοτομίας και hackathons ενώ έχει λάβει και βραβεία αναγνώρισης της δουλειάς του στο τομέα της επιχειρηματικότητας.

Βαγγέλης Λυμπουρίδης

Ιδρυτής της εξειδικευμένης εταιρίας σχεδιασμού καινοτομίας ENOSIS στο Λος Άντζελες με πελάτες όπως η Google, και η Hewlett Packard. Επί χρόνια Καθηγητής στη Σχολή Πληροφορικής και τη Σχολή Κινηματογράφου του USC. Σχεδιαστής του πρώτου θεραπευτικού προϊόντος εικονικής πραγματικότητας για ψυχική υγεία που έλαβε πιστοποίηση από το FDA. Συνιδρυτής της ελληνικής startup εταιρίας τεχνολογίας υλικών και έξυπνων ενδυμάτων ATRiDE (Ατράϊντ)με έδρα την Σύρο συγχρηματοδοτούμενη από το European Innovation Council. Κατέχει διδακτορικό στα (ανθρωποκεντρικά) διαδραστικά συστήματα από το Πανεπιστήμιο του Ενδιμβουργου.

Αντώνιος Γεωργόπουλος

Διδάκτωρ του Πανεπιστήμιου Gӧttingen της Γερμανίας και Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στις «διεθνείς επιχειρήσεις και στην χρηματοοικονομική λογιστική». Υπήρξε επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια του Sheffield (Ηνωμένο Βασίλειο), του Swansea (Ηνωμένο Βασίλειο), και του Gӧttingen (Γερμανία). Συνεργάζεται επιστημονικά με ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και είναι εισηγητής σε ανοικτά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Διαθέτει πλούσια εργασιακή εμπειρία σε εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων στη Γερμανία και σε εγχώριους οργανισμούς και εμπορική τράπεζα στην Ελλάδα.

Aύγουστος Πανταζίδης

Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο Κρήτης όπου μέσω της Διπλωματικής Διατριβής "Santorini Basalts: A new Candidate Martian Analogue", εξειδικεύτηκε στην πλανητική Γεωλογία και πιο συγκεκριμένα στην εύρεση πανομοιότυπων γεωλογικά περιοχών του Άρη στην Γη. Συνέχισε τις σπουδές του στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο είχε την ευκαιρία να εντρυφήσει ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη διαστημικών εφαρμογών συμμετέχοντας σε διακεκριμένα πρότζεκτ με θέμα την καλλιέργεια στο διάστημα (Space Agrobox, Cyclamina Project). Τα επόμενα χρόνια συμμετείχε ο ίδιος σε αποστολές προσομοίωσης μακράς διάρκειας για τον Άρη και την Σελήνη, ως ανάλογος αστροναύτης. Επιπλέον, είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνατότητές του ως δόκιμος αστροναύτης ιδιωτικών εταιρειών στα πλαίσια του διαγωνισμού Career Astronaut Competition στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, ενώ κατάφερε μέσω υποτροφιών να αποκτήσει απαραίτητες δεξιότητες για τη συμμετοχή σε επανδρωμένες αποστολές όπως αυτή του πιλότου ή του αυτόνομου δύτη. Τα τελευταία δύο χρόνια και μέσω της εμπειρίας που έχει αποκομίσει στον τομέα της επανδρωμένης διαστημικής, η οποία φτάνει την μία δεκαετία, εργάζεται ως σύμβουλος σε θέματα διαστημικού τουρισμού με σκοπό την ανάπτυξη και την ανάδειξη του συγκεκριμένου επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr