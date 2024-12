Παπανδρέου: Να κινηθούμε δυναμικά στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων

Τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου (Re)uniting the East and West: Reflections on the 2004 EU enlargement (REWEU), την εκδήλωση με τίτλο «H διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 και το μέλλον της Ευρώπης», στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.