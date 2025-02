Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Τάσος Χατζηβασιλείου μετέβη στην Ουάσιγκτον, ΗΠΑ, στις 9-10 Φεβρουαρίου 2025.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, σκοπός της επίσκεψής του στην αμερικανική πρωτεύουσα ήταν η πραγματοποίηση συναντήσεων με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών (USTR), καθώς και η συμμετοχή του στο 6th Delphi Forum Washington DC.

Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, ο κ. Χατζηβασιλείου συναντήθηκε με τον Βοηθό Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, Bryant Trick, τον Αναπληρωτή Βοηθό Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για την Ευρώπη, Michael Rogers, και την αρμόδια για την Ελλάδα, Dana Fager. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών. Ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ, επενδύοντας στη διπλωματία και την αναβάθμιση των στρατηγικών μας σχέσεων.

Στο πλαίσιο του 6th Delphi Forum Washington DC, που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του Ατλαντικού Συμβουλίου, ο Υφυπουργός συμμετείχε σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο “From Seas to Shining Seas: The Untapped potential of the 3 Seas Initiative”. Στην εκδήλωση ο κ. Χατζηβασιλείου αντάλλαξε απόψεις με το στέλεχος του Atlantic Council, Ian Brzezinski, με τον Πρέσβη της Βουλγαρίας στις ΗΠΑ, Georgi Panayotov, και τη Συμπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Ατλαντικού Συμβουλίου για την Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών, Georgette Mosbacher, σχετικά με τη γεωπολιτική κατάσταση, την οικονομία και την Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών.

