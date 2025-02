Σταϊκούρας: Απαιτούνται περισσότεροι πόροι και επενδύσεις στις μεταφορές

Η σημασία της πολιτικής του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) στην προώθηση της συνδεσιμότητας, της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των υποδομών στην Ευρώπη, εν μέσω γεωπολιτικών προκλήσεων, βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, στο Διεθνές Συνέδριο «A New Era of European Transport – Challenges of the TEN-T Policy (Μια Νέα Εποχή των Ευρωπαϊκών Μεταφορών – Προκλήσεις της Πολιτικής του ΔΕΔ-Μ)», που πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου, στο Λοτζ της Πολωνίας, στο πλαίσιο της Πολωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.