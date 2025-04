Παπαθανάσης: Υποδομές και κοινωνικά προγράμματα για τους πολίτες στο επίκεντρο

Οι υποδομές και όλα τα κοινωνικά προγράμματα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της μέριμνας της πολιτείας για την καθημερινότητα των πολιτών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Αυτό ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, στο συνέδριο του Economist «Greece Transportation and Infrastructure Summit – Priorities for connectivity in Europe».