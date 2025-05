Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Η Νέα Γενιά στην Αγορά Εργασίας: Οικονομική Ανεξαρτησία, Καινοτομία και Δημογραφικό» του συνεδρίου «Δημογραφικό 2025», τόνισε πως «όπως εξελίσσονται τα πράγματα όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η καινοτομία θα αποτελεί βασικό στοιχείο της κουλτούρας μιας κοινωνίας που θέλει να ευημερεί».

Αρχικά, ο κ. Καλαφάτης επεσήμανε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εντάξει νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική στο παραγωγικό μοντέλο: «Η καινοτομία αφορά οποιαδήποτε σκέψη out of the box και επιφέρει προστιθέμενη αξία. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε καταφέρει το τελευταίο χρονικό διάστημα να εντάξουμε στο σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο της χώρας την έννοια της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ρομποτική. Τα προγράμματα που εξελίσσονται προσελκύουν νέους και δίνουν ευκαιρίες προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη. Οι νέοι μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις πολιτικές, οι οποίες θα δυναμώνουν συνεχώς από την Κυβέρνηση, για να δημιουργήσουν το δικό τους περιβάλλον που θα τους προσφέρει ασφάλεια στη δημιουργία οικογένειας».

«Μόλις τα τελευταία χρόνια έχει εμπεδωθεί μια απενοχοποίηση της έννοιας της επιχειρηματικότητας», ανέφερε στη συνέχεια ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και συμπλήρωσε: «Για μας η επιχειρηματικότητα και οι επενδύσεις, είναι βασικός πυρήνας οικονομικής ανάπτυξης. Δίνουν τη δυνατότητα σε νέους -και όχι μόνο- συμπολίτες μας να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής και το βιοτικό τους επίπεδο και να δημιουργήσουν οικογένεια. Σίγουρα το οικονομικό περιβάλλον είναι βασικός παράγοντας για κάποιον που θέλει να δημιουργήσει οικογένεια. Είναι ένας key factor στο δημογραφικό πρόβλημα. Ειδικά σε μια χώρα όπου τα τελευταία χρόνια όλοι οι δείκτες κινούνται σε θετική κατεύθυνση, υπάρχει οικονομική σταθερότητα και ασφάλεια, ευεπίφορο έδαφος για επενδύσεις και δημόσιες πολιτικές που στηρίζουν τη βιομηχανία και δημιουργούν θέσεις εργασίας με βασικό συστατικό του σύγχρονου επιχειρείν την καινοτομία».

Αναφερόμενος στις πολιτικές και τα προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης ο Σταύρος Καλαφάτης επισήμανε: «Είμαστε στην αιχμή του δόρατος και με τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τον εκτελεστικό μας βραχίονα ELEVATE Greece -που αντικατοπτρίζει την επιχειρηματικότητα του αύριο- καθώς και με προγράμματα όπως το «Ερευνώ – Καινοτομώ» αλλά και με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, μπορούμε να δίνουμε ευκαιρίες στους νέους στο οικοσύστημα επιχειρηματικότητας που διαμορφώνεται. Παράλληλα, δίνουμε κίνητρα και μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου ο οποίος δίνει ιδιαίτερο βάρος στη στήριξη παραμεθόριων περιοχών και σε επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν σε νέες τεχνολογίες δημιουργώντας θέσεις εργασίας ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας στον τόπο τους, να δημιουργούν εκεί, να εργάζονται εκεί και να κάνουν οικογένεια εκεί».

Ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε στην επίτευξη της διπλής σύγκλισης «που έχουμε και ως κυβερνητική επιλογή», όπως είπε. «Το πρώτο κομμάτι είναι να μπορέσουμε ως χώρα να συμβαδίσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να καλύψουμε τα όποια κενά και το δεύτερο έχει να κάνει με την περιφερειακή σύγκλιση. Στην Αλεξανδρούπολη όπου εγκαινιάσαμε την έκθεση Alexpo», όπως τόνισε ο Υφυπουργός, «πληροφορήθηκα για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Μπαίνουμε σε μια άλλη κουλτούρα συνεργειών», ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Ο κ. Καλαφάτης αφού εξήρε στη συνέχεια το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό το οποίο όπως είπε: «πρωτοπορεί σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και αξιοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων», μίλησε για την ανάγκη «αξιοποίησης του παραγόμενου προϊόντος της βασικής έρευνας και συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων ώστε να γίνει εφαρμοσμένη έρευνα και να κατευθυνθεί στην βιομηχανία δημιουργώντας καινοτόμες λύσεις, νέες θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία για τη χώρα μας».

Μιλώντας για την προσπάθεια της Ευρώπης να προσελκύσει νέους επιστήμονες, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης έκανε αναφορά στη Διάσκεψη της Σορβόννης που συγκάλεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την αιγίδα του Γάλλου Προέδρου Μακρόν και παρουσία των Υπουργών Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε., στην οποία συμμετείχε, με κεντρικό θέμα «Choose Europe for Science», τονίζοντας πως «στόχο είχε την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Στην ίδια κατεύθυνση ένα από τα βασικά συστατικά της Έκθεσης Ντράγκι, που αφορά ουσιαστικά την καινοτομία στη σύγχρονη οικονομία, δείχνει την αναγκαιότητα να προχωρήσουμε ακόμη πιο γρήγορα στο δρόμο που σε ανύποπτο χρόνο είχε επιλέξει πριν από χρόνια ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης».

