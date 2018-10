Ο Orlando Marzo , από το διεθνώς αναγνωρισμένο εστιατόριο L û m é στη Μελβούρνη, αναδείχθηκε ως ο καλύτερος bartender του κόσμου, μέσα από τον παγκοσμίου φήμης διαγωνισμό του mixology, WORLD CLASS Bartender of the Year.

