Και τώρα για πρώτη φορά από το ντεμπούτο του, πήρε ένα νέο makeover, αναβαθμίζοντας το μπροστινό μέρος με ένα ολοκαίνουργιο look που είναι σημαντικά ευρύτερο και πιο επιθετικό από τα προηγούμενα μοντέλα. Υπάρχει επίσης μια ευρύτερη μάσκα αερισμού στο πίσω μέρος, καθώς και νέες ελαφριές επιλογές τροχών και σημαντικές βελτιώσεις τόσο στην ανάρτηση όσο και στον χειρισμό.

More in this category: