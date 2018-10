Ένα άγνωστο, σύντομο μυθιστόρημα που έγραψε η ποιήτρια Σύλβια Πλαθ σε ηλικία 20 ετών, θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2019, σύμφωνα με τον Guardian. Ο λόγος για το «Mary Ventura and the Ninth Kingdom» το οποίο αφηγείται ένα μοιραίο ταξίδι με τρένο, ένα μυθιστόρημα εντελώς αντίθετο - ως προς το ύφος - με ό,τι άλλο έγραψε η ποιήτρια πριν ή μετά από αυτό.

More in this category: