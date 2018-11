Το σύνθημα είναι Think mint!. Ένα υπέροχο αριστοκρατικό χρώμα που κάνει "διακριτική" καριέρα αυτή την σεζόν σας καλεί να το ανακαλύψετε και να το εντάξετε στην χειμερινή σας γκαρνταρόμπα. Νεανικό, φρέσκο είναι απλά ακαταμάχητο και ταιριάζει σχεδόν σε όλες τις επιδερμίδες, απο τις σταρένιες μέχρι τις πιο λευκές.

