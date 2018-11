Που όμως δεν έχουν καμία βάση!

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες οικογένειες αποφασίζουν να κάνουν μόνο ένα παιδί. Καθώς, λοιπόν, τα μοναχοπαίδια που είναι γύρω μας αυξάνονται όλο και πιο πολύ, έχουμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε με τα μάτια μας ότι πολλά από τα στερεότυπα που κάποτε πιστεύαμε για τα παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς αδέρφια δεν ισχύουν!

Όπως διαβεβαιώνει και η συγγραφέας του βιβλίο One And Only Lauren Sandler, μερικές από τις πιο διαδεδομένες απόψεις που όλοι έχουμε για τα μοναχοπαίδια έχουν διαψευστεί από τους επιστήμονες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο mamamia.gr