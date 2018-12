Οι πιο "ακριβές" κούκλες της μόδας.

Η Kendall Jenner είναι το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο της χρονιάς που φεύγει σε λίγες μέρες καθώς κέρδισε $22.5 εκατ. μέσα σε 12 μήνες. Το εντυπωσιακό αυτό ποσό που κέρδισε η Jenner εξηγείται καθώς πρωταγωνιστεί σε μερικές απο τις μεγαλύτερες καμπάνιες παγκοσμίως όπως η Estée Lauder, ο Calvin Klein και η Adidas. Επίσης είναι μια σταρ στα social media με 100 εκατ. followers στο Instagram και επιπλέον κερδίζει πάρα πολλά χρήματα απο τη συλλογή ρούχων Kendall + Kylie που μοιράζεται με την αδερφή της Κένταλ. Τέλος είναι μια τηλεοπτική σταρ καθώς πρωταγωνιστεί στο reality show "Keeping Up With The Kardashians".

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο citywoman.gr