Το βιβλίο Hollywood Modern: Houses of the Stars, το οποίο δημοσιεύθηκε πρόσφατα από τον οίκο Rizzoli και διατίθεται στο Amazon , είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα βιβλία αρχιτεκτονικού σχεδίου του έτους. Είναι κάτι πολύ περισσότερα από ένα απλό βιβλίο για την αρχιτεκτονική ή τα όνειρα και τις εμονές των διασημοτήτων.

More in this category: