Αυτή η εικόνα κυκλοφόρησε σε ολόκληρη την υφήλιο και εμφανίστηκε σε κάθε πλατφόρμα κοινωνικών μέσων το 2013. Η όμορφη ζωγραφική που κάποτε είχε αναγγείλει την αρχή του εικοστού αιώνα συναντήθηκε με ένα κατεστραμμένο κτίριο που γνώρισε ατρόμητα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Όλος ο κόσμος έδωσε την προσοχή του, βλέποντας με νέα μάτια την καταστροφή του πολέμου και τη δημιουργική δύναμη της τέχνης. Ο καλλιτέχνης, ο Tamman Azzam, ήταν υπεύθυνος για αυτό το μελαγχολικό κομμάτι, το οποίο δημιουργήθηκε με ψηφιακά εργαλεία και επικάλυπτε η εικόνα του "The Kiss" στο κτίριο. Η αντίθεση ανάμεσα στην τέχνη και τον πόλεμο τράβηξε την προσοχή χιλιάδων ανθρώπων, αν όχι εκατομμυρίων οφθαλμών, που αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν τα ανεπανόρθωτα βάσανα μιας ολόκληρης χώρας και να καταλάβουν τις τρομερές συνέπειες του πολέμου.

Ένα κτίριο γεμάτο από τρύπες από σφαίρες και οβίδες που προκλήθηκαν από τις αδυσώπητες επιθέσεις στη Συρία καλύφθηκε από τον πιο διάσημο πίνακα του Gustav Klimt, "The Kiss".

