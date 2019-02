Μια νέα υπέροχη σεζόν ξεκινά σε λιγότερο απο ενάμιση μήνα και εμείς είμαστε εδώ για να σας δείξουμε ολα τα καινούργια beauty looks και τις τάσεις στο make up. Τι χρώματα "παίζουν" στα μαλλιά την άνοιξη του 2019; Ποιές αποχρώσεις θα γίνουν οι αγαπημένες μας και τι μανικιουρ θα επιλέξουμε το καλοκαίρι;

More in this category: