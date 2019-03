Η προπόνηση με αντιστάσεις φαίνεται ότι έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα συμβάλλοντας στην πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Diabetes/Metabolism Research and Reviews.

