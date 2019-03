Το αφεντικό σε μια σειρά σκίτσων που ονομάζονται «Legends of Springsteen», εμφανίζονταν σε φανταστικές ιστορίες, να κάνει διάφορα, από το να καθαρίζει μπαρ, μέχρι να σώζει τον κόσμο από εξωγήινους στον ελεύθερο χρόνο του, βοηθώντας τον έτσι, να αποκτήσει τη φήμη του ανθρώπου του λαού.

Παρόλο που έχει κάνει περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια χάρη στους δίσκους και σε παγκόσμιες περιοδείες, έχει δείξει συχνά ότι δεν έχει χάσει τις συνήθειες του. Βαθιά, μακριά από όλη τη γκλάμορ και την αίγλη, είναι ένα απλό παιδί από το New Jersey που ήθελε να τραγουδήσει και να παίξει κιθάρα επειδή είδε τους Beatles στην τηλεόραση μια νύχτα, κατά τη διάρκεια του The Ed Sullivan Show στις αρχές της δεκαετίας του '60.

Ο Bruce Springsteen απέκτησε το ψευδώνυμο «The Boss» κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της The E Street Band παίζοντας σε διάφορα κλαμπ και μπαρ. Ήταν η δουλειά του Springsteen, ως ηγέτη της μπάντας, να συλλέξει τα χρήματα που κέρδιζαν κάθε νύχτα μετα την παρασταση και να πληρώσει ανάλογα τα μέλη της μπάντας. Και ενώ μπορεί να έχει ταπεινή προέλευση, έχει φτάσει να σημαίνει πολύ περισσότερα για τις λεγεώνες των θαυμαστών του σε όλο τον κόσμο.

