Το πρώτο υποβρύχιο εστιατόριο στην Ευρώπη, με τον κατάλληλο τίτλο Under, βρίσκεται 15 πόδια βυθισμένο στη νότια ακτή της Νορβηγίας στην πόλη Lindesnes.

More in this category: