To κατάλληλο μακιγιάζ σε ώριμα δέρματα μπορεί να δώσει την χαμένη λάμψη και το φώς που λείπει απο ένα πρόσωπο. Σίγουρα οι ανάγκες μιας γυναίκας 50 ετών είναι πολύ διαφορετικές απο αυτές που έχει μια 25χρονη κοπέλα. Το μακιγιάζ και ο τρόπος που το εφαρμόζουμε αλλάζει όσο μεγαλώνουμε. Οι τεχνικές που ακολουθούσαμε σε νεότερη ηλικία δεν ισχύουν πια, μιας και τα χαρακτηριστικά του προσώπου δεν είναι ίδια.

More in this category: