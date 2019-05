Τα είδαμε φέτος στον ιταλικό οίκο Prada στην συλλογή resort 19 κάτω απο αυστηρά βραδινά σακάκια. Τα πόλο είναι μια απο τις μεγαλύτερες τάσεις γι' αυτό το καλοκαίρι και φοριούνται άνετα και εύκολα τόσο τις πρωινές ώρες όσο και το βράδυ με τα ανοιξιάτικα κοστούμια. Οι επιλογές είναι πολλές και μπορείτε να συνδυάσετε τα polo t-shirts σχεδόν με όλα τα βραδινά σύνολα απο παγιέτες μέχρι μεταξωτές φούστες και ψηλοτάκουνα πέδιλα όπως η Gigi Hadid. Τα καινούργια πόλο φοριούνται σχετικά στενά, ακολουθώντας την γραμμή του σώματος για ένα slim fit look.

Τα back to school t-shirts είναι εδώ και συνδυάζονται με βραδινές φούστες και μεταξωτά παντελόνια.

