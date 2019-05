To HellenicAmericanCollege (HAEC) και η Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με τον «Φωτογραφικό Κύκλο» παρουσιάζουν την ομαδική έκθεση «Η Μπουγάδα». Στην έκθεση, που επιμελείται ο θεωρητικός της φωτογραφίας και ιδρυτής του «Φωτογραφικού Κύκλου», Πλάτων Ριβέλλης, συμμετέχουν περισσότεροι από 100 φωτογράφοι-μέλη του Κύκλου.

