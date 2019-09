The Phantom of the Opera is here

Το διάσημο μιούζικαλ του Andrew LIoyd Webber, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες παγκοσμίως με 12.000 παραστάσεις στο Her Majesty’s Theatre του Λονδίνου και παρουσιάσεις σε 165 πόλεις ανά τον κόσμο έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την People Entertainment Group με πρώτο σταθμό τη Θεσσαλονίκη (Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης) και στη συνέχεια από τον Φεβρουάριο του 2020 στον υπερσύγχρονο χώρο του Christmas Theater στην Αθήνα. Διαβάστε περισσότερα στο penna.gr