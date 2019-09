Το νέο έργο της Έλλης Παπακωνσταντίνου ταξιδεύει στη Ν. Υόρκη...

Το νέο έργο της Έλλης Παπακωνσταντίνου (Fulbright Artist’s Award 2018-20) & της ομάδας ODC Ensemble «Oedipus: Sex with Mum Was Blinding» σε μουσική σύνθεση των Τηλέμαχου Μούσα και Julia Kent κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 για πέντε μόνο παραστάσεις σε μία από τις ωραιότερες σκηνές του κόσμου, το BAM Fisher (Brooklyn Academy of Music) στη Νέα Υόρκη.