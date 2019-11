Battle of ideas 2019. Η άνοδος της τοξικής πολιτικής

Το Hellenic American College (HAEC) και η Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με το Academy of Ideas του Λονδίνου παρουσιάζουν την Τρίτη 19 Νοεμβρίου στις 19:30 την, ανοικτή για το κοινό, συζήτηση στα Αγγλικά με τίτλο The rise of toxic politics: can we be civil? (Η άνοδος της τοξικής πολιτικής: Μπορούμε να είμαστε κόσμιοι στον δημόσιο διάλογο;).