B.U.: Be your own Valentine… Be you!

Το B.U., το αγαπημένο γυναικείο νεανικό άρωμα, γιορτάζει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου παρέα με όλες τις νέες γυναίκες οι οποίες, όπως σήμερα έτσι και κάθε μέρα, γιορτάζουν τον καλύτερό τους εαυτό! Για το B.U. δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη για μία γυναίκα από τον ίδιο της τον εαυτό, τον οποίο πρέπει να φροντίζει και να περιποιείται ώστε να αναδεικνύει τη μοναδικότητα της κάθε στιγμή. Γιατί κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή και μοναδικά όμορφη με τον δικό της τρόπο! Σήμερα, 14 Φεβρουαρίου, ημέρα των ερωτευμένων, το B.U. κάνει ένα ξεχωριστό δώρο. Το B.U. Heartbeat, το άρωμα που αγκαλιάζει τον ενθουσιασμό και σκορπάει την αγάπη του όλο το χρόνο, ειδικά την ημέρα αυτή έχει έναν ακόμα σημαντικό ρόλο. Είναι εδώ για να σε ενθαρρύνει να ανακαλύψεις τον πραγματικό σου εαυτό, να τον αγαπήσεις και να αναδείξεις τη θηλυκότητά σου! Γιατί πάνω από όλους είναι σημαντικό να αγαπάς και να θαυμάζεις εσένα την ίδια! Το B.U. Heartbeat Gift Set περιλαμβάνει το B.U. eau de toilette 50ml και το B.U. Deo 150ml, ώστε η σημερινή ημέρα να σε βρει φρέσκια και ανανεωμένη. Και φυσικά, να σου θυμίσει ότι η αγάπη πηγάζει πρώτα από μέσα σου!