Και ποιος δεν θα ήθελε να γνωρίζει τις πιο κρυφές και άγνωστες ιστορίες που συνοδεύουν τραγούδια που έχουν σημαδέψει γενιές και γενιές.

Αν θέλετε να μάθετε τι μυστικό κρύβει το "I Don't Want To Miss A Thing" και πώς εμπνεύστηκε ο Bob Marley το "I Shot The Sheriff" ή ο Kurt Cobain τον τίτλο του "Smells Like Teen Spirit", διαβάστε παρακάτω τα απίστευτα μυστικά μερικών πολύ πετυχημένων εμπορικά τραγουδιών.

Διαβάστε περισσότερα στο penna.gr