Είναι ο Κορονοϊός η Ισπανική Γρίπη της εποχής μας;

Όσο ο Κορονοϊός εξαπλώνεται και η ανησυχία του κόσμου φτάνει στα ύψη, πολλαπλασιάζονται οι συζητήσεις για τις ομοιότητες της σημερινής κατάστασης και της πανδημίας της Ισπανικής Γρίπης του 1918-1919, θέμα της έκθεσης «Spit Spreads Death: The Influenza Pandemic of 1918-1919 in Philadelphia», που πραγματοποιείται στο μουσείο ιατρικής ιστορίας «Mütter» της Φιλαδέλφειας των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει ως στόχο να εγείρει ερωτήματα για σύγχρονα ζητήματα όσον αφορά τη δημόσια υγεία.