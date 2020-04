Μένουμε σπίτι και “καθαρίζει” η ατμόσφαιρα των πόλεων. Kι αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κερδίσουμε, χωρίς τα μέτρα εγκλεισμού, μετά το τέλος της καραντίνας. Ο γενικός διευθυντής της Greenpeace Νίκος Χαραλαμπίδης εξηγεί γιατί η, μετά τον covid-19, εποχή θα είναι η πιο κρίσιμη για το “πράσινο” μέλλον του πλανήτη.

Οι φωτογραφίες στα social media από γκρουπ του, far away – so close, Δελχί ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα να κάνουν τον γύρο του κόσμου, συγκεντρώνοντας εκτός από εντυπωσιασμό και μπόλικη δυσπιστία. Κι όμως, η πρωτεύουσα της Ινδίας, η πόλη με την υψηλότερη ατμοσφαιρική ρύπανση στον κόσμο, εμφάνιζε ένα ξεχασμένο (εδώ και 30 χρόνια) πρόσωπο: Καθαρό ορίζοντα και γαλάζιο ουρανό, τόσο ώστε διακρίνονταν οι βουνοκορφές του Έβερεστ. Και δεν ήταν fake news.

