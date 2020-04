Η Taylor Swift, η Celine Dion και η Jennifer Lopez ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Lady Gaga και τον ΠΟΥ στη μεγαλύτερη συναυλία για τον κορονοϊό!

Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς για τον κορονοϊό, το One World: Together at Home της Lady Gaga σε συνεργασία με τον ΠΟΥ (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας), μόλις έγινε ακόμα πιο μεγάλη! Λίγες μέρες πριν το show μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής αυτή τη στιγμή ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους.

