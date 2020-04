Οι Rolling Stones ήταν μεταξύ των μεγάλων stars που συμμετείχαν στην παγκόσμια διαδικτυακή συναυλία «One World: Together at Home» που διοργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την ΜΚΟ Global Citizen και μεταδόθηκε στις 18 Απριλίου, με τη συνδρομή της Lady Gaga.

Ο Μικ Τζάγκερ, ο Κιθ Ρίτσαρντς, ο Ρόνι Γουντ και ο Τσάρλι Γουότς, ο οποίος παίζει ντραμς στον αέρα παρουσιάζοντας ένα μοναδικόθέαμα, ερμήνευσαν μαζί, αλλά καθένας από το σπίτι του το (γεμάτο νόημα) You Can’t Always Get What You Want, έτσι όπως δεν τους έχουμε ξαναδεί, σε μία ερμηνεία που συγκίνησε.

