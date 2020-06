Οι Rolling Stones απειλούν τον Ντόναλντ Τραμπ με μήνυση, μετά από επανειλημμένη χρήση των τραγουδιών τους στις προεκλογικές εκστρατείες του, παρά τις προειδοποιήσεις του συγκροτήματος.

Ο Τραμπ έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο «κλασικό» χιτ των Rolling Stones «You Can’t Always Get What You Want«, που μάλιστα έπαιξε και στην εκστρατεία του στην Οκλαχόμα, μία εκδήλωση σε εσωτερικό χώρο που κατακρίθηκε, καθώς υπήρχαν φόβοι για διάδοση του κορονοϊού.

