Στήριξε την αγαπημένη σου μπάντα-MERCH of the Bands bazaar στην Τεχνόπολη

Εδώ και μήνες η δράση των μουσικών μας έχει εγκλεισθεί σε τέσσερις τοίχους. Oι μελωδίες τους διαχέονται μοναχά από τα στερεοφωνικά και τις οθόνες μας και ένα αβέβαιο μέλλον απολιθώνει τις γεμάτες από δημιουργία και έμπνευση φλέβες των καλλιτεχνών μας. Τώρα έφτασε η στιγμή να ανταποδώσουμε στην εγχώρια σκηνή μας!

Mε αφορμή, τους περίεργους καιρούς που διανύουμε, αλλά και έπειτα από την τεράστια απήχηση που είχε το 1st Athens Hip-Hop Merch Of The Bands Bazaar, τον περασμένο Δεκέμβριο στο Αn Club, το ΜERCH OF THE BANDS bazaar - (HIP-HOP & ROCK EDITION) είναι γεγονός και επιστρέφει την Τετάρτη 8 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων!



Τ-shirts, καπέλα, φούτερ, βινύλια, Cd's, poster, κονκάρδες και άλλα πολλά από αγαπημένα Rock συγκροτήματα και Hip-Ηop καλλιτέχνες θα βρίσκονται συγκεντρωμένα στην κεντρική πλατεία της Τεχνόπολης!



Mια ξεχωριστή καλοκαιρινή βόλτα, ψώνια, συναντήσεις με φίλους, συζητήσεις, φωτογραφίες με τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη, πολύ μουσική και αρκετές εκπλήξεις σε περιμένουν, σε ένα ιδιαίτερο παζάρι που τείνει να γίνει θεσμός στους λάτρεις της Hip-Hop κουλτούρας και των φίλων της Rock σκηνής μας!



ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ από τις 12:00 το πρωί έως της 11:00 το βράδυ!

Είσοδος: 2e (από ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100 & ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ, Γκάζι)



Εισιτήρια προπωλούνται στα:

•THE LAB T-SHIRTS -VEIKOU 73 KOUKAKI

•OLDSCHOOL - SOLOMOY 13 EXARCHIA

•MONSTERVILLE --MONASTHRAKI



*Την μουσική αναλαμβάνουν οι:

Marina Skoufou (OF Stixoima) & Lefty