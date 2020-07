Οι έντονες πιέσεις που ασκεί η οικονομική κρίση στις επιχειρήσεις/οργανισμούς οδήγησαν στην αύξηση της επαγγελματικής απάτης, όπως προκύπτει από έρευνα της ACFE (American Certified Fraud Experts). Οι ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες στην επαγγελματική απάτη, που ασχολήθηκαν με την έρευνα αυτή, κατέληξαν επίσης στο συμπέρασμα, πως οι συχνές απολύσεις προσωπικού αφήνουν διάχυτα κενά στα συστήματα εσωτερικού έλεγχου των οργανισμών.

Με τίτλο "Occupational Fraud: A study of the impact of an Economic Recession" έρευνα που είχε δημοσιευτεί πριν από καιρό στην Wall Street Journal, στηρίζεται στα ευρήματα περισσοτέρων από 500 πιστοποιημένων εμπειρογνωμόνων στην απάτη (Certified Fraud Examiners CFEs), οι όποιοι επελέγησαν τυχαία, ως ειδικοί στην αναγνώριση και την πρόληψη της απάτης, περνώντας από σχολαστική εξέταση, με υψηλές προδιαγραφές επαγγελματικών, εκπαιδευτικών και ηθικών αξιών.

