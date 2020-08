80 χρόνια παιδικά παιχνίδια στα σοκάκια της Νέας Υόρκης

Το 1940, τρεις φίλοι φωτογράφοι, η Helen Levitt, o James Agee και η Janice Loeb, έκρυβαν τις κάμερές τους για να καταγράψουν την καθημερινότητα στους δρόμους και στις γειτονιές του Ισπανικού Χάρλεμ και άλλων περιοχών της Νέας Υόρκης.

Το υλικό αυτό συνδέθηκε περισσότερο με την Levitt και τη δουλειά της ως φωτογράφο, παρά με τον Agee που είχε μια επιβραβευμένη καριέρα σαν σεναριογράφος και συγγραφέας, συμμετέχοντας σε ταινίες όπως The African Queen (1951) και The Night of the Hunter (1955), ή την Loeb που έγινε εικαστικός, και παντρεύτηκε τον αδερφό της Levitt τον Bill. Και οι δύο όμως βοήθησαν σε διάφορες φάσεις και ενθάρρυναν την Levitt να συνεχίσει να δουλεύει σαν κινηματογραφίστρια και φωτογράφος, κατά τη διάρκεια των 50’s και 60’s.

